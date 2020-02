Tinder, è record di iscritti (5,9 milioni) e di rivavi

NEW YORK. L’applicazione di incontri Tinder ha chiuso il 2019 con 5,9 milioni di abbonati, il 36% in più rispetto all’anno precedente. Lo ha reso noto Match Group, che oltre a Tinder possiede le piattaforme d’appuntamento Match.com, Ok Cupid, Meetic e altre. Nel complesso, le piattaforme hanno raggiunto i 9,8 milioni di abbonati rispetto agli 8,2 milioni di fine 2018.

Il gruppo ha riportato ricavi annuali per 2,1 miliardi di dollari, con un incremento del 19% su base annua. A trainare sono stati i ricavi di Tinder, aumentati del 43% a quota 1,2 miliardi, pari al 56% dei ricavi complessivi del gruppo.