Tokyo, apertura in calo condizionata dal tonfo del petrolio Usa

TOKYO. La Borsa di Tokyo apre la seduta in calo, seguendo l’andamento ribassista degli indici statunitensi Usa dopo la virata per la prima volta in negativo delle quotazioni del petrolio, in linea con il crollo della domanda e la mancanza di capacità di stoccaggio.

Il Nikkei lascia sul terreno l’1,02% a quota 19.469,09, con una perdita di 200 punti.

Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 107,60 e a 116,80 sull’euro.