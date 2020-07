Torino, arrestati due albanesi con 55 chili di droga destinata alla movida

TORINO. Sono rimasti stupiti i due delinquenti quando si sono visti braccati dagli agenti della mobile, ma ormai erano colti con le mani nel sacco. in Due arresti e oltre 55 chili di droga sequestrati dalla polizia di Torino, per un valore all’ingrosso di 86 mila euro.

Due persone di origini albanesi, un 20enne e un 21enne, sono state fermate dalla squadra mobile di Torino a bordo di una Fiat Panda in via Cuneo, nel pomeriggio di ieri: trasportavano 44 chili di marijuana su un’auto a noleggio. In seguito a una perquisizione domiciliare a casa dei due, considerati dei grossisti, sono stati trovati altri 6 chili di marijuana e 5 chili e mezzo di hashish.

Gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata allo spaccio nella zona della movida di Vanchiglia, in particolare in piazza Santa Giulia. I panetti di droga riportavano i marchi di alcune note aziende di abbigliamento. La droga, che secondo la squadra mobile potrebbe essere arrivata dall’Albania, avrebbe potuto fruttare fino a 550 mila euro se rivenduta al dettaglio.