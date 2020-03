Torino, la polizia dona al San Giovanni Bosco 600 mascherine

TORINO. Un gesto da encomiare una solidarietà concreta e diretta nei confronti di chi, in prima fila, combatte tutti i giorni contro il virus e non solo. La polizia ha donato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino 600 mascherine modello FFP2. Il materiale sanitario, 5 scatoloni in perfetto stato di conservazione, è stato ritrovato da una volante in uno stabile abbandonato di via Aosta, fino al 2018 di proprietà del Sermig.

Gli agenti sono intervenuti all’interno per liberare una donna che, in stato di alterazione psicofisica, non era in grado di uscire.

Il responsabile del Sermig, contattato dalla polizia, ha espresso il desiderio di donare le mascherine agli operatori sanitari che stanno combattendo contro il coronavirus. Il materiale è stato quindi consegnato al personale del Giovanni Bosco.

Norbert Ciuccariello