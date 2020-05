Torino, recapitata al governatore Cirio una busta con la scritta “antrace”

Alle 12:15 di venerdì 15 maggio è stata recapitata alla segreteria del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, una busta contenente della polvere bianca e un foglio con la scritta “antrace”.

Il personale di segreteria, dopo aver aperto la busta e scoperto il contenuto, ha fatto scattare l’allarme ed ha avvertito immediatamente i carabinieri che, insieme a vigili del fuoco e nucleo batteriologico, sono intervenuti immediatamente sul posto.

Sono attualmente in corso i rilievi e i controlli., per cercare di risalire. Dopo la bonifica tutte le prove saranno repertate e analizzate, in maniera tale da cercare di individuare l’autore o gli autori del gesto.

Il presidente Stefano Allasia, a nome di tutti i gruppi del Consiglio regionale, ha espresso la massima solidarietà al governatore Cirio e a tutto il suo staff per la busta sospetta recapitata presso la sua segreteria in piazza Castello. “Spero che si tratti del solito stupido mitomane, in una situazione di emergenza come quella attuale sarebbe grave che qualcuno cercasse di generare panico“. Appello alla quale si è unita la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che su Twitter ha etichettato l’accaduto come “una forma di intimidazione inaccettabile che non può trovare nessun tipo di spazio.“

Norbert Ciuccariello