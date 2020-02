Torna in Italia da Wuhan Niccolò lo studente italiano

ROMA. E’ ufficiale. Tra poche ore partirà il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato a Wuhan, città focolaio dell’epidemia di coronavirus. A darne conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che nel corso della trasmissione ‘Piazza Pulita’ ha annunciato che sarà sull’aereo per Wuhan.

“Con me – ha aggiunto – viaggeranno medici e infermieri. Ritorneremo nella giornata di sabato”. A volte non si capisce quale sia il limite percepito fra emergenza reale e la voglia di politica spettacolo. Mentre da una parte c’è la soddisfazione per il rientro del giovane studente dall’altra c’ è questo “sgomitare” non solo da parte del ministro ma di chi tenderebbe a far passare in sordine la questione. Come fosse una trovata di qualche razzista …Di qui le penose iniziative dei giorni scorsi dei sindaci Appendino, Raggi e Nardella. Meno show e buffonate e più consapevole responsabilità.