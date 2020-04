Toscana, stop agli isolamenti in casa

La Regione Toscana ha emanato un’ordinanza con cui invita i soggetti in isolamento a casa, positivi al Coronavirus, ad accettare di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario, dove saranno seguiti quotidianamente da medici e infermieri, ed, eventualmente, di dichiarare esplicitamente un loro eventuale diniego.

Lo ha annunciato in un videomessaggio il presidente di Regione Enrico Rossi: “È una misura di protezione maggiore per se stessi e gli altri“, ha detto. Attualmente in Toscana sono 3.500 le persone positive che osservano la quarantena in casa