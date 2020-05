Trenord, entro il 31 maggio ritornerà in linea il 100% dei posti

MILANO. Lentamente, ma nemmeno troppo più che altro con prudenza, le cose torneranno al loro posto ed i servizi a raggiungere il 100% dell’efficenza. Entro il 31 maggio Trenord rimetterà in linea il 100% dei posti offerti nel periodo pre-Covid, sfruttando al massimo la flotta disponibile ma con alcune riconfigurazioni del servizio. E’ quanto ha spiegato l’amministratore delegato della società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia in audizione in commissione regionale Trasporti.

Parlando del “progressivo incremento del servizio, con riferimento ai posti offerti”, Piuri ha detto che “dal 4 maggio siamo con il 58%”, dal 18 maggio è previsto il 67% a livello regionale e il 77% sulle linee più frequentate e dal 31 maggio l’intera flotta, “ma con una modalità ripensata all’esigenza di oggi” perché “riproporre in automatico il programma di servizio preesistente non ci consente di rispondere a quanto ci viene richiesto in termini di osservata dei limiti di sicurezza”.

Nello specifico “sulle direttrici principali e nelle ore di punta abbiamo la necessità di rafforzare le composizioni per rispondere alla domanda prevista”, ha aggiunto l’ad, chiarendo però “che se facciamo questa operazione dobbiamo togliere treni da altre parti, perché non abbiamo una flotta infinita e anzi rimane quella vecchia del 2019”.

Norbert Ciuccariello