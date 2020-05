Trenord, ripartenza ma a rilento come affluenze sulle linee

MILANO. E’ per ora stimata al 20% , con un massimo del 36% a bordo di un solo treno, la percentuale di riempimento sui treni in Lombardia in questo giorno di riapertura di buona parte delle attività dopo il lockdown.

Una percentuale inferiore al 25% che caratterizzò il 4 maggio, primo step della Fase 2, secondo la società Trenord, la quale ha introdotto una app che riporta in tempo reale quanto il treno è affollato. Dalla prossima settimana ci sarà anche un altro servizio che fornisce informazioni su quanto un convoglio sia prevedibilmente frequentato mentre il passeggero sta scegliendo il viaggio e avrà in questo modo la possibilità di orientarsi.