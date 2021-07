Trovato morto l’attore Libero De Rienzo

L’attore romano Libero De Rienzo aveva solo 44 anni ed è stato ritrovato senza vita, giovedì 15 luglio nel suo appartamento a Roma, situato nella zona della Madonna del Riposo. Il corpo non presentava segni di violenza e ad un primo esame pare che il decesso sia dovuto ad un infarto, anche se è stata disposta l’autopsia che darà ulteriori risposte.

A scoprire il corpo è stato un amico che da giorni non aveva sue notizie e per questo si è recato presso l’abitazione di De Rienzo per accertarsi che l’amico stesse bene. Purtroppo le sue paure si sono rivelate subito una terribile realtà: De Rienzo era morto.

Libero De Rienzo era nato a Roma il 24 febbraio del 1977 , figlio di Fiore De Rienzo il giornalista inviato della storica trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. La redazione della trasmissione si è stretta attorno al proprio inviato in questo terribile momento e ha diffuso una nota nella quale si legge: “Profondo cordoglio della redazione di “Chi l’ha visto?” che si stringe al caro Fiore De Rienzo per la prematura scomparsa dell’amatissimo figlio Libero“.

Libero, con la sua espressione triste e allo stesso tempo scanzonata era noto al grande pubblico per aver recitato nel film cult “Smetto quando Voglio”. Ha vinto due David di Donatello nel 2002 e nel 2006. E’ stato il protagonista di “Santa Maradona” e un altro suo ruolo molto significativo era stato quello del giornalista Giancarlo Siani nel film “Fortapasc” di Marco Risi. Tra gli altri film in cui aveva recitato “A Tor Bella Monaca non piove mai” mentre l’ultima sua fatica il film “Fortuna”, film di Nicolangelo Gelormini ispirato alla vicenda di Fortuna Loffredo.