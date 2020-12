NEW YORK. Donald Trump ha firmato, tramutandola in legge, la stretta sulle società cinesi quotate a Wall Street: se non aderiranno agli standard contabili americani saranno costrette ad abbandonare la quotazione in Borsa.

La misura, che obbliga di fatto le aziende a dimostrare di non essere controllate da un governo straniero, era già stata approvata dal Congresso.