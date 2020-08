WASHINGTON. “Il solo modo per fermare la violenza nelle citta’ come Portland guidate dai democratici e’ attraverso la forza!”: cosi’ twitta Donald Trump sferrando un durissimo attacco al sindaco di Portland Ted Wheleer proprio mentre il primo cittadino sta tenendo una conferenza stampa in diretta tv sui fatti della scorsa notte. “Trump incoraggia la violenza”, ha commentato Wheeler.