Trump, scattato l’annunciato il giro di vite sui social per ridurne l’immunità legale

WASHINGTON. La scure di Donald Trump si abbatte sui social con un ordine esecutivo che punta a ridurre la loro immunità legale esponendoli al rischio di cause, dopo che Twitter ha ‘corretto’ per la prima volta due cinguettii del tycoon che equiparavano il voto per corrispondenza ai brogli.

Twitter fa “attivismo poltico”, ha attaccato in serata poco dopo che la Casa Bianca aveva reso noto che il presidente ha firmato l’ordine esecutivo. La mossa sarà sicuramente sfidata nei tribunali da giganti come Twitter, Facebook, Youtube e Google, che continuano a subire perdite a Wall Street.