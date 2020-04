Trump, suggerimenti contro il virus, ed è subito polemica

NEW YORK. La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. E’ il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus.

L’indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericoloso” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. Intanto neli Stati Uniti il bilancio delle vittime per il coronavirus si avvia verso i 50 mila. Attualmente i decessi sono 49.759, mentre i contagiati 866.646

Norbert Ciuccariello