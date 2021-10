Turismo spaziale, il principe William: “Meglio curare il nostro pianeta”

Il principe William segue le orme di suo padre, l’ambientalista Carlo. Il principe ha criticato la corsa al turismo spaziale in un’intervista alla BBC. William ha infatti dichiarato che occorre prima di tutto cercare di riparare questo pianeta, non cercare di trovare il prossimo posto dove vivere. L’intervista è andata in onda nell’edizione domenicale del suo premio Earthshot per le soluzioni alla crisi climatica.

Parole che hanno suscitato critiche

La critica diretta, rara per un membro della famiglia reale britannica, arriva il giorno dopo il viaggio di pochi minuti nello spazio dell’attore di cult di Star Strek William Shatner a bordo di un razzo Blue Origin. A 90 anni, è diventato la persona più anziana a raggiungere l’ultima frontiera.

È stato il secondo volo con equipaggio del razzo del miliardario americano Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che intende affermarsi come un attore chiave nell’ambito settore del turismo spaziale, dove competono anche i miliardari britannici Richard Branson e l’americano Elon.

La posizione ha suscitato critiche. Il popolare Daily Mirror ha deriso l’ipocrisia di un principe “che caccia, guida Range Rover e vola su aerei privati”. Su Twitter, Republic, un gruppo che si batte per l’abolizione della monarchia britannica, ha esortato il principe William a “Mantenere per sé le opinioni sconsiderate. Il turismo spaziale è discutibile, la scienza trae vantaggio dall’esplorazione spaziale. Si può essere d’accordo o meno, ma ricevere lezioni da un ipocrita con cui non si può discutere è un vero problema” ha scritto Republic.

Il principe William e il padre Carlo esortano i leader ad agire

Prima della grande conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si apre il 31 ottobre a Glasgow (Scozia), in un’intervista con la BBC e trasmessa lunedì 13 ottobre, il principe Carlo, 72 anni, ha espresso la preoccupazione che i leader internazionali riuniti a Glasgow stiano “solo parlando” durante la COP26, invece di agire per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra.

Anche il principe William ha anche esortato i leader mondiali ad agire e a non accontentarsi di belle parole. “Voglio le cose che ho goduto, la vita all’aria aperta, la natura, l’ambiente, voglio che sia sempre lì per i miei figli e non solo per i miei figli, ma per i figli di tutti. Se non stiamo attenti, ruberemo il futuro dei nostri figli attraverso quello che facciamo ora” ha detto.