Twitter e l’epilessia. Bandite immagini animate png

L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale in cui l’attività delle cellule nervose nel cervello s’interrompe, causando convulsioni, comportamenti insoliti, e alcune volte perdita di coscienza. I sintomi di una crisi epilettica sono diversi: durante la crisi alcune persone si fissano a guardare un punto per alcuni secondi, mentre altre possono arrivare a contrarre ripetutamente braccia e gambe. Ci sono poi le crisi lievi, che devono essere comunque trattate, perché possono risultare pericolose durante la guida, o altre attività.

Twitter, comunicandolo attraverso un tweet, ha preso la decisione di bandire le immagini animate di tipo Png – sta per Portable network graphic, e si tratta di un formato di file grafica – dalla piattaforma, dopo aver scoperto che possono essere usate per provocare attacchi epilettici nei soggetti fotosensibili. “Vogliamo che tutti abbiano un’esperienza sicura su Twitter. Le Apng sono divertenti, ma non obbediscono alle impostazioni sull’autoplay. La decisione è per la sicurezza delle persone con sensibilità al movimento e alle immagini stroboscopiche, incluse quelle con epilessia”, riporta Twitter. La compagnia, già all’opera su un’alternativa più sicura, è arrivata alla scoperta dopo un attacco condotto usando l’hashtag della Epilepsy Foundation americana, con alcuni post contenenti animazioni Png con effetti stroboscopici che possono “accendere” le crisi. Da lì l’osservazione della presenza di un bug (errore) sulla piattaforma che rende impossibile impedire l’esecuzione delle animazioni.