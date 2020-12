Ucciso a coltellate per strada da un coetaneo ed ex compagno di scuola

ANCONA. Un assurdo atto di violenza, un omicidio si è consumato per strada. Un giovane di 26 anni è stato accoltellato e ucciso in strada ad Ancona, in via Maggini nel quartiere del Pinocchio.

Sul posto 118, Croce Gialla, carabinieri e polizia. I carabinieri hanno rintracciato l’aggressore, un coetaneo ed ex compagno di scuola della vittima: si era rifugiato a casa di conoscenti dopo il fatto, aveva ancora con sé l’arma del delitto, un coltello a serramanico.