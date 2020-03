Un nuovo intervento urgente per la cantante Donatella Rettore

VICENZA. La cantante di “Splendido splendente” e “Il cobra” sta combattendo una battaglia molto importante contro il male. Donatella Rettore, già operata all’Istituto Oncologico di Vicenza, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento urgente. E’ la stessa cantante veneta a raccontare la sua privacy su Twitter.

«Il mio esame istologico non va bene» ha scritto l’artista, 66 anni, nata a Castelfranco. “Il mio in mezzo a questa bufera sarà solo un tuono in più” scrive la Rettore nel cinguettio subito rilanciato da altri artisti. E ha aggiunto: “Mi hanno operato allo Iov, l’Istituto Oncologico di Vicenza. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

