Unicredit, l’utile 2019 è 3,4 miliardi. Avviata cessione 12% della turca Yapi

L’utile netto di di Unicredit nel 2019 è pari a 3,4 miliardi (-17,9% sull’anno) e in rosso per 835 milioni nel quarto trimestre a causa di consistenti poste non operative per -2,3 miliardi(al netto delle tasse) registrate nel quarto trimestre. Mentre l’utile netto sottostante di gruppo si è attestato a 4,7 miliardi, in aumento del 55,5 per cento con RoTE sottostante del 9,2 per cento.

L’utile consolidato sottostante è la base per la proposta di distribuzione del capitale di Unicredit per l’esercizio 2019, che consiste in 1,4 miliardi di dividendi cash e 0,5 miliardi in riacquisto di azioni proprie.

“Come abbiamo già ribadito, preferiamo il riacquisto di azioni proprie, rispetto all’M&A.Ciò non è cambiato“. Questo il commento sui conti del ceo di Unicredi, Jean Pierre Mustier, che aggiunge: “Abbiamo un solido stato patrimoniale con un Cet1 ratio al 13,09 per cento, che già tiene conto della proposta di riacquisto delle azioni proprie“.

Ceo di Unicredi, Jean Pierre Mustier

Inoltre Unicredit ha comunicato in una nota di aver avviato il collocamento di azioni ordinarie di Yapi Kredi, quotata alla Borsa di Istanbul, per un quantitativo pari a circa 12% dell’attuale capitale sociale della società , per un totale di circa 100,7 miliardi di azioni ordinarie, al prezzo di 2,88 lire turche per azione. Il prezzo incorpora uno sconto del 4% rispetto al prezzo di chiusura di YKB pre-annuncio.

L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (una modalità di trasferimento di un consistente pacchetto di azioni da un investitore a un altro) rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Carlo Saccomando