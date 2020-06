Usa, diffuso un nuovo video che mostra un altro afroamericano ucciso da un poliziotto

In queste ore è stato diffuso un nuovo video in cui un afroamericano disarmato viene ucciso a colpi di pistola dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità. La vittima si chiamava Maurice Gordon, 28enne di Poughkeepsie, New York. Il fatto risale al 23 maggio scorso.

Nella clip si vede l’agente che dopo il fermo chiede al giovane di accomodarsi nella vettura della polizia in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne. L’agente Randall Wetzel, da solo in servizio, ottiene le generalità dell’uomo, gli offre una mascherina e un passaggio in una concessionaria d’auto.

Maurice Gordon

L’afroamericano in un primo momento avrebbe accettato di buon grado di sedersi sui sedili posteriori allacciandosi la cintura, successivamente avrebbe tentato per due volte di mettersi alla guida del mezzo per tentare la fuga l’auto di pattuglia. Durante questi concitati tentativi Wetzel gli ha grida di stare dentro diverse volte mentre sembrano azzuffarsi all’esterno, poi avvengono due fasi cruciali che meritano un’attenta valutazione ai fini delle indagini: la prima volta l’agente utilizza lo spray urticante per cercare di far desistere l’uomo dall’intento di fuggire e opporre resistenza, mentre la seconda lo tira fuori dall’auto e gli spara 6 volte.

Le immagini arrivano dalla videocamera sul cruscotto dell’auto dell’agente e sono state diffuse dall’attorney general del New Jersey, che sta indagando sull’episodio, accaduto il 23 maggio, due giorni prima della morte di George Floyd. Per l’episodio il poliziotto è stato sospeso, in attesa dell’esito dell’indagine.

