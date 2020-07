Usa nella morsa del virus mentre in Messico il presidente minimizza

NEW YORK. Più di 1.000 morti, per l’esattezza 1.150, per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i nuovi contagi sono stati 73.800. Il Messico ha registrato ieri 7.573 nuovi casi di coronavirus e 737 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità.

I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 378.285 e quello dei morti a quota 42.645. Lo riporta la Cnn. Nonostante la continua diffusione del virus nel Paese, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha ribadito ieri che la pandemia sta “perdendo forza”, spiegando che la crescita dei casi è dovuta ad un aumento dei test. “Dobbiamo trovare un equilibrio tra la situazione sanitaria e quella economica, riaprendo in modo attento e rispettando tutti i protocolli, ma non possiamo rimanere immobili – ha aggiunto -.

Se riapriamo e c’e’ un nuovo focolaio chiuderemo di nuovo”.