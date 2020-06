Usa, trovato il tesoro da oltre un milione di dollari nascosto 10 anni fa

Dopo oltre dieci anni è stato finalmente scovato il tesoro che il collezionista d’arte statunitense Forrest Fenn aveva nascosto in una zona non meglio specificata a ridosso delle Montagne Rocciose (Rocky Mountains) una tra le più vaste catene montuose del pianeta situate nella parte occidentale del Nord America, tra Stati Uniti d’America e Canada.

Lo scrigno d’oro è finalmente tornato alla luce rivelando il suo prezioso contenuto, che secondo quanto dichiarato più volte da Fenn era composto da pepite d’oro, smeraldi, monete rare, diamanti, pietre preziose e altri oggetti antichi per un valore totale stimato in oltre un milione di dollari.

Forrest Fenn

Un ritrovamento che fino a ieri sembrava impossibile, giorno in cui l’89enne collezionista e commerciante d’arte ha ricevuto una foto e ha dato di persona l’annuncio: “la caccia al tesoro è finita“, ha detto sul suo sito, lo scrigno è stato trovato “esattamente dove lo avevo nascosto 10 anni fa“.

Il motivo per il quale Fenn decise di cominciare questa sorta di caccia al tesoro è molto particolare: nel 1988 gli venne diagnosticato un cancro e gli fu data una prognosi secondo cui probabilmente sarebbe morto a breve. Così scelse un luogo dove voleva essere seppellito, insieme ad un tesoro che potesse rappresentare una sorta di eredità.

Montagne Rocciose (Wikipedia)

Successivamente contro ogni previsione medica si riprese dalla malattia e nel 2010 decise di pubblicare una raccolta di racconti sulla sua vita intitolata “The Thrill of the Chase: A Memoir“. All’interno del libro sono contenute delle storie che contengono alcuni indizi sulla posizione del forziere e all’interno del poema contenuto nel capitolo intitolato “Gold and More” (Oro e Altro) sono contenuti nove indizi che porteranno colui che scoverà il tesoro al cuore della ricerca.

Nel corso di questi 10 anni sono state oltre 350 mila persone nel mondo che si sono messe in viaggio verso le montagne rocciose alla ricerca del prezioso cimelio. Inoltre sono cinque le persone che hanno perso la vita tentando l’impresa. “Non so chi sia stato a trovare il tesoro – ha dichiarato Fenn, spiegando che il messaggio che ha ricevuto era anonimo – ma so che a portarlo nel punto esatto è stata la poesia contenuta nel mio libro“.

Norbert Ciuccariello