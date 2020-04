Vasto incendio nel Bolognese

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di diversi piani a Castel Maggiore, nel Bolognese.Le fiamme sono divampate da un’appartamento dell’ottavo piano dello stabile in via Giuseppe Dozza e, dalle prime informazioni Al momento sembra che l’alloggio andato a fuoco sia occupato da una sola persona, evacuata dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, insieme a Carabinieri e ad alcune ambulanze.

Sono stati evacuati anche tutti i residenti dei piani attigui e superiori dell’alloggio dal quale sono partite le fiamme. Al momento risultano lievemente intossicate cinque persone, mentre il soggetto all’interno dell’appartamento da cui è partito il rogo è stato trasferito prontamente in ospedale e sembrerebbe non versi in gravi condizioni di salute.

“Evitare di uscire di casa per andare a guardare, oltre che vietato sareste d’impiccio ai soccorritori”, scrive su Facebook la polizia locale ‘Reno Galliera‘. Il palazzo è alto diversi piani e svetta su quelli circostanti. Da un video, postato dalla stessa polizia locale su Facebook, si vedono fuoco e fumo nero uscire in particolare da una finestra a uno dei piani più alti.

Norbert Ciuccariello