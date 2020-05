Vestiti corti eleganti, come abbinarli anche in base alle scarpe

Con l’estate alle porte è impossibile non pensare ai vantaggi che si hanno nell’indossare capi leggeri e freschi, ma per non rinunciare ad un tocco glamour si può sempre optare per dei vestiti corti eleganti. Il loro vantaggio è che possono essere facilmente abbinati anche alle scarpe, per dare la possibilità di variare rispetto allo stile da voler lanciare e seguire per i prossimi mesi.

Le décolleté o i sandali, ad esempio, possono essere abbinamenti perfetti di vestiti corti eleganti con una libertà di scelta relativa all’altezza del tacco oppure sui colori vivaci, da poter scegliere con estrema facilità per raggiungere un effetto elegante e armonico.

Anche le più note case di abbigliamento come Twinset puntano a rendere disponibili abbigliamenti estivi leggeri e corti, questo però a patto che siano sempre abiti eleganti e di facile abbinamento con qualsiasi modello di scarpa o sandali. A riguardo, possiamo ad esempio citare una interessante proposta su un mini abito senza maniche in tripla georgette con stampa bicolore e sandali flat di colore bianco, oppure un abito a portafoglio in popeline stretch con maniche corte, da poter abbinare a dei sandali a zeppa.

Twinset (Twitter)

Ovviamente la tipologia dei sandali citata è solo indicativa, in quanto è anche la donna a poter dire la sua sul tipo di modello da indossare. In linea di massima, i sandali con tacchi sono il top dell’eleganza per slanciare le gambe su un vestito corto, ma anche le proposte di sandali flat con gioielli o piccoli dettagli eleganti sanno imporre la loro competitività per abbinamenti perfetti.

Se non si può fare a meno degli stivaletti anche per il periodo estivo e si desidera comunque abbinarli al nuovo vestito corto appena acquistato? Tra le tendenze della prossima estate non mancheranno proposte di minidress in pizzo con scollo a V, con un abbinamento perfetto proprio con degli stivaletti.

Twinset (Twitter)

Per le ragazze più sportive e che non riescono a rinunciare alle sneakers, anche nelle occasioni più eleganti, le proposte per la prossima estate puntano su abiti corti senza maniche con spalline sottili e scarpe da ginnastica di colore bianco, che riprendono i toni delicati del vestito corto mantenendone comunque una certa eleganza.

Anche in questi casi Twinset è in prima linea con interessanti proposte per indossare scarpe diverse dai soliti sandali ma senza rinunciare all’eleganza del corto. Come? Ad esempio, con un abito corto in tulle con logo ricamato da poter abbinare con dei simpatici stivaletti bianchi o abito in maglia con fondo rifinito in sangallo bianco da abbinare con comode sneakers bianche.