|VIDEO| 206° anniversario, un filmato rende omaggio all’Arma dei Carabinieri

In occasione del 206° anniversario dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri è stato realizzato un video che omaggia tutti le donne e gli uomini che ne hanno fatto parte e che ancora oggi si mettono al servizio del Paese, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per proteggere il prossimo.Un pensiero speciale va a tutti i carabinieri che hanno sacrificato la propria vita in oltre due secoli di gloriosa storia.

Il filmato è stato postato su tutte le piattaforme social dell’Arma accompagnato dalle seguenti parole: “Come accade da ben 206 anni, anche stavolta non ci è mai mancato il vostro sostegno, neanche per un istante: nei sorrisi celati dalle mascherine, negli arcobaleni appesi ai cancelli delle nostre Stazioni Carabinieri, nell’umanità che ci lega nonostante un distanziamento fisico che mai si è trasformato in isolamento emotivo. In questo legame, nato nel lontano 1814, risiede la nostra forza.“

Carlo Saccomando