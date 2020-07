|VIDEO| Adinolfi contestato, con lancio di preservativi, a Pomigliano d’Arco

Sabato scorso a Pomigliano d’Arco, in provincia di napoli, è andata in scena una protesta ‘sui generis’: Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato contestato da alcuni manifestanti che all’ingresso della sala della Distilleria, dove ha presentato il suo ultimo libro “Il grido dei penultimi” , lo hanno bersagliato con un fitto lancio di preservativi. Fortunatamente i contraccettivi utilizzati per protesta non erano già stati usati.

Adinolfi, al suo arrivo, in un primo momento è passato in mezzo alla piccola folla di giovani e in seguito si è fermato accusando alcuni di loro di essere “fascisti”. I manifestanti, allora, hanno intonato slogan contro il leader del Popolo della famiglia ed il sindaco, Lello Russo, reo di aver concesso il patrocinio del Comune al blogger.

Repubblica con grave disonestà intellettuale sul suo sito pubblica uno spezzone di video dell’aggressione alla presentazione a Pomigliano del Grido dei Penultimi dicendo che non sono stati tirati oggetti. Ecco quello che è accaduto veramente. Questa è sinistra camorrista. pic.twitter.com/ZyTrUbHOd0 — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 13, 2020

In un altro video si vede Adinolfi tornare nuovamente a discutere con i contestatori, protetto da alcuni carabinieri. Il filmato, pubblicato su Twitter dallo stesso protagonista, è correlato da un post di accusa nei confronti di Repubblica, che secondo l’uomo avrebbe distorto la realtà dei fatti: “Repubblica con grave disonestà intellettuale sul suo sito pubblica uno spezzone di video dell’aggressione alla presentazione a Pomigliano del Grido dei Penultimi dicendo che non sono stati tirati oggetti. Ecco quello che è accaduto veramente. Questa è sinistra camorrista.“

Questi i contestatori, affinché possano essere visti in faccia e identificati: in un Paese normale non si va a tirare roba e a insultare chi presenta un libro. I più interessanti sono i due anziani, che non sanno che dirmi e si rifugiano in “stronzo” e “cornuto”. Non ero omofobo? pic.twitter.com/lrXXqthHsW — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 13, 2020

Già nei giorni scorsi Adinolfi aveva avuto modo di commentare in maniera ironica l’episodio sui social, alimentando la polemica nei confronti della carta stampata: “Il Corsera pubblica il video dell’aggressione con lancio di oggetti e insulti, 50 contro 1, con carabinieri e polizia che mi scortano per l’accesso alla sala dove presentavo Il Grido dei Penultimi. Fosse accaduto a Luxuria o Saviano? Sai gli editoriali…“.

Carlo Saccomando