|VIDEO| America’s Got Talent: il Golden Buzzer di Heidi Klum

Sembra un segno del destino ma proprio nel giorno in cui vengono celebrati a Houston i funerali di George Floyd, l’afroamericano ucciso il 25 maggio scorso dalla polizia di Minneapolis, è avvenuto un evento speciale che ha premiato una donna afroamericana dotata di un talento straordinario: si tratta di Cristina Rae, una mamma single di Nashville, in Tennessee, che con la sua voce è riuscita a stregare tutti al talent show “America’s Got Talent“.

La donna, accompagnata dal figlio Jeremiah l’ha, si è aggiudicata il Golden Buzzer della top model Heidi Klum, tra i giudici di questa edizione, grazie alle sue due performace: prima si è esibita con il brano “In the air tonight” di Phil Collins, e successivamente, su esplicita richiesta del giudice Simon Cowell, ha cantato “Gimme Shelter” dei Rolling Stones.

La straordinaria voce soul di Cristina ha convinto tutti i giudici, che il caso vuole siano tutti bianchi, e il pubblico permettendole di approdare direttamente alla finale della 15esima edizione del programma.

I quattro giudici di AGT, al centro Heidi Klum qualche istante prima di schiacciare il Bolden Buzzer

La donna aveva deciso di iscriversi al programma per inseguire un sogno speciale: “Ho bisogno di cambiare la mia vita, sono una mamma single e durante la gravidanza ero costretta a vivere in auto. Spero che questa opportunità possa permettere a me e mio figlio di vivere in una nostra casa.”

Nel giorno dell’ultimo addio a Floyd c’è un’America che continua a lottare per i propri diritti, un’America che continua a credere sei sogni e un’America che premia chi ha talento e sopratutto se lo merita. A prescindere dal colore della pelle e dalla classe sociale. L’augurio per Cristina Rae, che vinca o meno il programma, è che possa trasformare la sua passione in lavoro e realizzare i suoi desideri.

