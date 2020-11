|VIDEO| Avengers: Infinity War con Aldo, Giovanni e Giacomo

Ennesima parodia capolavoro di Stefano Baglio che con grande maestria è riuscito ad inserire il mitico trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo all’interno della pellicola campione di incassi ‘Avengers: Infinity War‘, capace di racimolare nel 2018 la cifra record di 204.835.9754 dollari in tutto il mondo, grazie alla quale ha raggiunto il quinto posto assoluto nella classifica dei film con maggiore incasso nella storia del cinema.

L’autore del video lo ha definito “un parto” sia per il tempo dedicato sia per la cura maniacale dei particolari tali da farlo quasi sembrare un trailer basato su un film realmente girato. Ma la realtà è che Stefano, con le sue abilità tecniche e soprattutto artistiche, è in grado di fondere in maniera straordinaria alcuni spezzoni dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo con il terzo capitolo cinematografico degli Avengers.

Scena tratta dalla parodia Avengers: Infinity War con Aldo, Giovanni e Giacomo (YouTube)

Tra i particolari più interessanti spicca la presenza di Angelo Maggi, tra i più famosi doppiatori e direttori del doppiaggio italiani, che ha ridoppiato Tony Starks, alias Ironman, con testi adattati alla nuova sceneggiatura di Baglio. Dettaglio che ha donato ancora più valore ad una prova già eccellente: dal dieci in pagella si è passato ad un dieci con lode.

A fine video Stefano ha simpaticamente ricordato che non è in alcun modo imparentato con Aldo Baglio, nonostante in cognome in comune. Ma è sicuro che il cognome in comune gli abbia portato un po’ di fortuna e ispirazione, visto che le parodie nelle quali è presente il suo omonimo con gli altri due attori da sempre riscuotono un grande successo.

A sei giorni dalla pubblicazione il video ha già raggiunto oltre 622mila visualizzazioni e 1.361 commenti su YouTube. Molti internauti, compreso il sottoscritto, si augurano che possa sfondare quota un milione di views se non addirittura superare un’altra delle sue parodie pubblicata un anno fa: si tratta di ‘Avengers: Endgame’ con Aldo, Giovanni e Giacomo capace di raggiungere oltre 1,6 milioni di views.

Carlo Saccomando