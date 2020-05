Video: Cagliari, fenicottero torna libero grazie alle cure della polizia

Si chiama Poli, il fenicottero soccorso a Cagliari qualche giorno fa da alcuni agenti di polizia. Il volatile quando è stato trovato si aggirava per le vie della città tra le macchine e a causa di alcune ferite non riusciva a spiccare il volo. I poliziotti delle volanti sono riusciti a recuperarlo e a portarlo in una clinica veterinaria che gli ha prestato le cure del caso.

Ieri è tornato finalmente libero. L’emozionante evento è stato filmato e postato sulla pagina Facebook Agente Lisa, accompagnata da una toccante riflessione “Ciao Poli, chissà quanto avrai sognato questo momento. Eccolo, in tutta la sua eleganza, salutato dagli stessi agenti delle Volanti che qualche notte fa lo avevano soccorso. Per un po’ rimarrà nell’area di Perda Bianca, una zona di prima liberazione dedicata proprio all’ambientamento degli animali in convalescenza, ma presto potrà ritornare a volare insieme agli altri suoi compagni.“

Norbert Ciuccariello