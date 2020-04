Video: Cesenatico, 301 lettini in spiaggia per lanciare un messaggio di speranza

L’Emilia Romagna non si arrende. Il messaggio di speranza è arrivato dai bagnini di Cesenatico, comune nella provincia di Forlì-Cesena sulla riviera romagnola, che sono andati in spiaggia e hanno unito 301 lettini per formare la scritta “Togheter”, della lunghezza di 120 metri.

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha pubblicato su Facebook il video dell’impresa, realizzato grazie all’ausilio di un drone, della società ravennate Italdron, che dall’alto ha filmato l’evento. Questo il post del primo cittadino: “301 lettini, ogni lettino è come un piccolo mattoncino che rappresenta le nostre attività. Una scritta simbolica lunga 120 metri sulla spiaggia di Cesenatico. La testimonianza concreta che solo INSIEME possiamo uscire dall’emergenza e INSIEME saremo presto pronti a far ripartire le nostre attività in sicurezza.“

Norbert Ciuccariello