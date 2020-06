|VIDEO| Daniele Vitale Sax si esibisce nel tormentone “Coffin Dance”

È da poco più di una settimana che Daniele Vitale, il sassofonista italiano più conosciuto sul web, è tornato nuovamente sulle strade di Napoli per esibirsi davanti al pubblico. L’esordio, avvenuto lo scorso 8 giugno, non stato dei più fortunati in quanto l’artista ha fatto sapere ai suoi numerosi fan di essere stato fermato per un controllo di routine da parte di alcuni agenti di polizia. Una situazione che dallo stesso sassofonista è stata definita “quasi nella normalità” e che non è riuscita a cancellare la felicità per il ritorno sulle “scene” partenopee, nel quale ha suonato il brano “We found love” di Rihanna.

Quest’oggi “Daniele Vitale Sax” ha pubblicato la sua ultima performance nel quale si è cimentato in uno dei tormentoni più in voga in questa prima metà del 2020, ovvero la hit “Coffin Dance“, musica che accompagna i video più esilaranti del web che terminano immancabilmente con un gruppo di portatori di bare ghanesi dalle movenze decisamente variopinte.

Nel filmato inoltre si evidenzia la presenza di un ragazzo, affetto da sindrome di down, che accompagna l’esibizione del sassofonista con un toccante balletto improvvisato. Questa è la dimostrazione che le arti, come musica, ballo e non solo, hanno il potere di abbattere qualsiasi barriera discriminatoria.

L’unica nota negativa del filmato in questione è legata al pubblico presente che nella maggior parte dei casi non segue in alcun modo le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria legate all’emergenza Covid-19: sono numerose le persone che non mantengono la distanza di sicurezza e non indossano la mascherina, oppure la tengono abbassata. Ciò che colpisce di più è la presenza di numerosi bambini, ai quali andrebbe dato il buon esempio. Nonostante il pubblico si trovi in uno spazio aperto è sempre consigliato indossare la mascherina, soprattutto in situazioni nelle quali è abbastanza prevedibile che si verifichino assebramenti.

L’augurio è che la prossima volta Daniele Vitale Sax possa sollecitare le persone presenti ad indossare i dispositivi di protezione individuale per il bene di tutti.

Carlo Saccomando