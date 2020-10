|VIDEO| De Luca interpreta “Joker” durante la rivolta di Napoli

Dopo essere stato il protagonista principali delle parodie deepfake di Robocop, Terminator, V di Vendetta, Fast and Furious, Avengers: Infinity War, Pulp Fiction, La grande bellezza, C’era una volta a Hollywood, Harry Potter e nella serie tv ‘The new Pope’, questa volta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, indossa i panni di Joker, film del 2019 diretto da Todd Phillips e interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix vincitore dell’Oscar proprio grazie ad una straordinaria interpretazione in questa pellicola.

Gerardo Bosso, creatore di video e responsabile della pagina Facebook Amarcord, in questa parodia cinematografica vuole osare e immagina una circostanza talmente impossibile da poter essere considerata “ai confini della realtà”: il governatore della Campania alla guida della sommossa popolare scesa nelle strade di Napoli sabato notte scorso.

Joker, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix

Il video in un solo giorno ha già totalizzato quasi 160mila visualizzazioni. Bosso e Amarcord produzioni puntano molto su De Luca: non è casuale che il video “Avengers Delucanos’ War” pubblicato 5 giorni fa su Facebook, nel quale il governatore interpretava il ruolo del malefico Thanos nel penultimo capitolo cinematografico della saga degli Avengers, è riuscito a raccogliere oltre 1,3 milioni di views.

Si può tranquillamente affermare che De Luca sia un vero e proprio attore “deepfake” feticcio per Gerardo Bosso.

Carlo Saccomando