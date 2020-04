Video: disordini tra immigrati e residenti di zona davanti ai carabinieri

Si è sfiorata la rissa tra un folto numero di immigrati e alcuni residenti nei pressi di una chiesa di Vicofaro, comune in provincia di Pistoia. Il tutto davanti ai carabinieri intervenuti per sedare gli animi.

Gli immigrati, appartenenti alla comunità gestita da don Biancalani, erano assembrati in gruppo e non indossavano alcun dispositivo di protezione personale. Probabilmente alcuni cittadini hanno fatto notare ai diretti interessati che non potevano trovarsi in numero così numeroso senza mantenere la distanza di sicurezza e sprovvisti di mascherine. Ma il gruppo non ha gradito le rimostranze nei loro confronti.

Tra i particolari più significativi presenti nel filmato si può notare che nonostante siano presenti le forze dell’ordine, alcuni stranieri non hanno placato in alcun modo le proprie ire e addirittura sembravano cercare il contatto fisico con un paio di persone nelle vicinanze. Encomiabile l’atteggiamento dei carabinieri che hanno cercato di calmare i più facinorosi senza ricorrere all’uso della forza.

Norbert Ciuccariello