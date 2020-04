Video: Emma Marrone in versione idraulico, il risultato è esilarante

Simpatico siparietto di Emma Marrone che quest’oggi ha postato sul suo profilo Instagram un video nel quale si cimenta in un lavoro non molto in voga tra il genere femminile: la cantante, armata di una pinza, questa volta ha deciso di indossare i panni dell’idraulico ed ha cercato di riparare una perdita d’acqua proveniente dal bidet.

Il risultato è sorprendente, o per dirla in maniera più corretta è stato un vero e proprio ‘buco nell’acqua’. Ma va fatto un plauso ad Emma per la buona volontà.

Norbert Ciuccariello