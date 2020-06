|VIDEO| “Faccio la brava”, il nuovo singolo di Dj Martix cantato da Cristina D’Avena

Più di qualche decennio fa per l’occasione si sarebbe esclamato: “Rullino i tamburi e squillino le trombe“. Ma non è la presentazione adatta per Dj Matrix, disk jockey tra i più apprezzati della scena musicale italiana, per il quale sarebbe più opportuno affermare “Scaldate le casse e alzate il volume dello stereo a palla” per ascoltare l’ultimo tormentone che ieri ha debuttato su Youtube, disponibile da in radio e sulle piattaforme digitali, dal titolo “Faccio la brava“, singolo cantato da Cristina D’Avena e Amedeo Preziosi.

Il brano, che sarà contenuto all’interno della compilation “Musica da giostra Vol. 7” in uscita il 19 giugno, rappresenta il mix perfetto tra la musica dance di ieri, in particolare degli anni ’90, e quella di oggi. La collaborazione straordinaria tra i tre artisti racconta in chiave ironica la storia di una ragazza che rassicura il fidanzato molto geloso, in un “botta e risposta” interpretato dall’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, che per la prima volta si cimenta in un brano pop/dance, e Amedeo Preziosi, popolare youtuber che sta raccogliendo grande successo nel suo nuovo percorso musicale (giunto già al sesto singolo).

Dj Matrix (Facebook)

Dopo il grande successo dello scorso anno di “Musica Da Giostra vol. 6”, entrato direttamente al primo posto nella classifica delle compilation più vendute FIMI/GfK Italia, venerdì prossimo uscirà la settima edizione del format musicale creato da Dj Matrix nel 2015 che coniuga la musica dance con vari generi musicali particolarmente apprezzati tra i giovani. Volume dopo volume, “Musica Da Giostra” ha visto di anno in anno aumentare gli appassionati di musica dance, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere musicale.

Grazie alla sua produzione musicale Matteo Schiavo, in arte Dj Matrix, è diventato tra i più seguiti ed apprezzati disc jockey di musica dance in Italia e dal popolo del web, collezionando oltre 140 milioni di streaming. Tra i suoi pezzi più famosi spiccano “Baila Como El Papu“, certificato disco d’oro in poche settimane dalla sua pubblicazione, “Voglio Tornare Negli Anni ‘90“, “Courmayeur“, “Ma anche no“, “La tipica ragazza italiana“, “Supereroi“, “Camilla“, senza dimenticare la produzione del brano “La Mia Hit” di J-Ax feat. Max Pezzali uscita lo scorso gennaio.

La tracklist di “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7”:

iPantellas, Giuli – Divano Marittima (vs Dj Matrix, Matt Joe) Dj Matrix, Matt Joe, Amedeo Preziosi – Sono arrivati i carramba (prod. Parka e Durzo) Dj Matrix, Ackeejuice Rockers, Comagatte – Twerko sulla techno Dj Matrix, Alien Cut – L’Isola che non c’è (feat. Luca Menti) Dj Matrix, Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi – Faccio la brava (prod. Matt Joe) Dj Matrix, Matt Joe, Paps – Quelli della provincia (feat. Vise) Dj Matrix, Matt Joe, Mad Fiftyone – Alice (feat. Mad Fiftyone) Alien Cut, Dj Matrix – Non c’è nessuno che salta Dj Matrix, Carolina Marquez, Ludwig – Courmayeur (Gabry Ponte Remix) Dj Matrix, Giuli – Magia Dj Matrix, Amedeo Preziosi, Matt Joe – Non sono bello ma spacco Matt Joe – CR12 Dj Matrix – Slaughter (Dj Selecta Remix) Met, Street Housers, Dj Matrix – Tik Tok Dj Matrix, Matt Joe – Funkyzarro (feat. Soniko) Ottomix, Yano vs Dj Matrix – Bhangra Dj Matrix, Matt Joe, Rumatera – Daghine Dj Matrix, Visco, Kianto – Fury Sax Matt Joe, Dj Matrix – Batte forte sempre Dj Matrix, Matt Joe – Colpa dello stress Dj Matrix, Giuli – Il buio ha paura di noi

Carlo Saccomando