Video: Francesco Totti e la punizione che ha incantato il web

Nonostante le 43 primavere e il ritiro dal calcio giocato da quasi tre anni Francesco Totti, icona indimenticabile della Roma e della Nazionale italiana, continua a dare sfoggio delle sue abilità balistiche anche in campo amatoriale. Ieri ha fatto il giro del web il video nel quale il numero 10 per eccellenza giallorosso calcia una punizione con il suo team Totti Sporting Club, nel campionato di calcio a 8: una punizione dalla destra calciata di esterno, con una forza tale da creare un effetto a girare da sinistra verso destra che disorienta gli avversari in barriera e l’estremo difensore, e che termina la sua traiettoria nel sette.

L’ex Pupone in carriera vanta 619 presenze in Serie A, terzo dietro a Gianluigi Buffon e Paolo Maldini a 647, anche se il portiere juventino avrà ancora tempo per superare il record. Ha realizzato 307 gol in gare ufficiali con la Roma e altri 9 (totale 316) con quella della nazionale. Ha dato l’addio al club giallorosso con il record di gol in serie A (250) e il primato di gol segnati nel massimo campionato con la stessa squadra (250).

Le 307 reti realizzate con la Roma sono arrivate per la maggior parte su azione (194) oltre che su rigore (84) e punizione (29).

Carlo Saccomando