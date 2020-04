Video: guarisce dal Coronavirus, l’accoglienza dei vicini è emozionante

Un ragazzo campano è tornato finalmente a casa dopo aver combattuto per un mese in ospedale contro il Coronavirus. Il giovane, prima di poter rientrare nella propria abitazione, si è trovato di fronte una sorpresa inaspettata: i vicini, avvisati del suo ritorno, lo hanno accolto dai balconi e dalle finestra in pompa magna, salutandolo con affetto e tributandogli un lungo applauso.

Una delle poche persone che ha accolto dal vivo il ragazzo è stata una donna che a debita distanza di sicurezza, con l’ausilio di un microfono e di una cassa, ha espresso il pensiero toccante di gran parte dei residenti del quartiere: “Sei stato un ragazzo forte, quando sei uscito il 16 marzo tante persone hanno pianto per te e in molti hanno pregato per la tua guarigione. Ti vogliamo dire che sei stato forte, sei stato grande. Però dietro ad un grande uomo, c’è sempre una grande donna.” Il riferimento di quest’ultima frase è dedicato alla fidanzata del ragazzo, che con coraggio lo ha assistito in ospedale e ha ne condiviso il periodo quarantena. È molto probabile che ci sia stata il suo zampino dietro questa emozionante sorpresa.

Questa è l’Italia che vorremmo vedere e questi sono i gesti di affetto a cui vorremmo assistere ogni giorno. La speranza è che il ricordo di questi momenti non scompaia facilmente una volta che il mondo sarà tornato alla cosiddetta “normalità”.

Carlo Saccomando