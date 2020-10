|VIDEO| Highlander Dj presenta “Jerusalema e le nuove misure”, la nuova hit di Conte e Salvini

Divisi politicamente ma uniti per la musica. Si potrebbe affermare così guardando il nuovo video, realizzato da Highlander Dj, che vede come protagonisti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader leghista Matteo Salvini.

L’istrionico deejay siciliano, le cui parodie musicali spesso appaiono su Striscia la Notizia, questa volta ha deciso di far cantare ai due politici italiani la hit “Jerusalema“, singolo realizzato del produttore discografico sudafricano Master KG che scalato le classifiche di mezzo mondo e che su YouTube dal debutto, datato 12 dicembre 2019, ha raccolto la cifra record di oltre 194 milioni di visualizzazioni.

Il testo del brano ha come argomento principe la presentazione delle misure anti Covid previste nel nuovo Dpcm; anche se a differenza della realtà, dove Conte ha le idee ben chiare, Highlander Dj ci propone una versione molto confusa del premier: indeciso tra distanza sì o distanza no, tampone sì o tampone no, locali aperti sì o locali aperti no. Indecisione tale da portarlo a parlare in siciliano stretto e che scatena, nella testa del dj, le ire di Salvini.

Come al solito nello stile dell’ironico musicista sono presenti nel filmato numerosi personaggi che interagiscono con i due protagonisti come Beppe Grillo, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Luca Zingaretti, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Cetto La Qualunque (interpretato da Antonio Albanese), Vincenzo De Luca e l’immancabile Maurizio Costanzo.

Ancora una volta Highlander Dj riesce a strapparci un sorriso e a farlo in un momento storico nel quale non è affatto semplice sdrammatizzare.

Carlo Saccomando