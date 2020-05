|Video| “Ho preso er muro fratellì” in versione dance

Dopo aver pubblicato una prima versione remixata del famoso video di Algero Corredini, ex trapper romano noto con il nickname “1727 wrldstar“, Claudio Dodoi non ha potuto fare a meno di riproporre una nuova versione in salsa dance dal titolo “Fratellì” (Remix). La base del nuovo video è l’inconfondibile “Ma Cherie“, brano di Dj Antoine del 2009.

In sole 24 ore il nuovo filmato ha già raggiunto su Facebook quasi 400mila views, oltre la metà delle 550 mila views ottenute in una settimana da quello precedente. Non è un eresia affermare che il digital creator mantovano punti per l’ennesima volta a superarsi.

La marea di video dedicati al ragazzo romano non gli ha portato molta fortuna in quanto lunedì mattina è stato fermato da una pattuglia della polizia locale di Roma proprio mentre era alla guida della sua Chevrolet blu. I vigili gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’autovettura, sottoposta anche a fermo amministrativo, in quanto sono state contestate le violazioni al Codice della strada commesse durante il ‘celebre’ filmato virale.

Carlo Saccomando