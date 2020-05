Video: il primo compleanno di Archie, tra favole e piccoli capricci

Meghan Markle in occasione del primo indimenticabile compleanno del figlio Archie ha provato a leggere una favola dal titolo “Duck! Rabbit!”. L’impresa si è rivelata più ostica del previsto in quanto il piccolo non è sembrato molto entusiasta, anzi a dir la verità sembrava facesse di tutto per porre termine alla lettura nel più breve tempo possibile.

A filmare il piccolo siparietto famigliare è stato il principe Harry, la cui voce fuoricampo si sente indistintamente in un paio di occasione sopratutto con l’urlo liberatorio alla fine della favola. Il video è stato postato sulla pagina Instagram @savewithstories, fondo creato dalle associazioni Save the Children e No Kid Hungry, che ha come intento quello di sostenere campagne a sostegno di banchi alimentari, truckfood per la consegna di pasti per i più bisognosi e programmi di educazione e incentivano allo studio.

Il duca e la duchessa del Sussex non saranno riusciti ad attirare le attenzione del baby royal Archie, ma di sicuro sono riusciti nell’intento di promuovere una iniziativa lodevole per i piccoli in difficoltà. E si sa che in tempi di emergenza da Coronavirus ce n’è ancora più bisogno.

Norbert Ciuccariello