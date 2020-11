|VIDEO| “Il twist del negazionist” è la nuova parodia della Rimbamband

“E son troppe, le balle che sento da te, negazionist, che dici che il covid non c’è. La trovata tua più bella, è quella che riguarda il 5G, sei fantasist”, comincia così la nuova esilarante parodia della Rimbamband, intitolato ‘ Il twist del negazionist‘, eseguito sulle note della celeberrima ‘Saint Tropez‘ di Peppino di Capri.

La band pugliese in questo nuovo video, con la consueta ironia che la caratterizza, prende di mira i negazionisti del Covid affermando che nonostante gli scienziati di tutto il mondo stiano letteralmente impazzendo per cercare un vaccino che possa finalmente contrastare l’epidemia, il fronte dei negazionisti continua imperterrito a non cambiare idea e a pensare che sia tutto frutto dell’opera di personaggi del calibro di Bill Gates.

‘Il twist del negazionist‘ – Rimbamband (Facebook)

Quest’ultimo sarebbe tra i più rilevanti promotori di una “dittatura sanitaria” che punta ad arricchire il filantropo statunitense e la sua ‘cricca’. Non a caso la band in riferimento al filmato afferma: “Questo video ci è stato commissionato da Bill Gates. Il suo subdolo scopo è screditare i negazionisti per potersi arricchire più facilmente alle spalle di tutti gli sciocchi, schiavi del sistema, che credono al virus.”

Esilarante la scena finale nel quale il frontman della band si rende conto che i cinque componenti sono sprovvisti di mascherine, motivo per il quale probabilmente verranno massacrati dal web e dai fans. Ma la risposta del chitarrista del gruppo è spassosa…

Carlo Saccomando