|VIDEO| Il web ironizza su Briatore e la fantomatica prostatite

In molti si ricorderanno lo spot di quel famoso integratore alimentare che contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Quella in cui un uomo di mezza età si alza in diverse occasioni nel cuore della notte per espletare i propri bisogni finendo immancabilmente per svegliare la moglie, con la quale si giustifica nei modi più improbabili come ad esempio dicendo di avere sete, oppure di avere sentito degli strani rumori in garage o addirittura che era dovuto ritornare in salotto perché la tv era rimasta accesa.

Questa celeberrima pubblicità ha dato ispirazione all’ultimo video ironico realizzato dal video creator Gerardo Bosso, pubblicato sulle pagine social di Amarcord Produzioni, nel quale è stato preso di mira Flavio Briatore che la scorsa settimana era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’imprenditore cuneese, al centro delle attenzioni dei media dopo i 63 casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i membri dello staff del Billionaire di Porto Cervo, di cui è proprietario, aveva affermato che il ricovero era stato effettuato in quanto era affetto da una semplice prostatite acute. Peccato che in seguito l’ospedale milanese abbia comunicato ufficialmente che anche il signor Briatore risultasse positivo al Coronavirus.

Flavio Briatore

Nel video l’ex manager di Formula 1 prendersela con le istituzioni in riferimento alla gestione dell’emergenza Covid-19, utilizzando l’audio di una sua intervista televisiva nel quale affermava: “Piange il cuore vedere un’economia trucidata da gente che non ha mai fatto un c***o nella vita“. Il filmato si conclude con una voce fuoricampo che asserisce: “Quando ti lamenti per le restrizioni anticovid ma risulti positivo al Coronavirus usa la scusa della prostata infiammata. Prostamol contribuisce a favorire la funzionalità del Billionaire“.

Ma oltre bosso sono numerosi i meme e i video realizzati per ironizzare sulla prostatite di Briatore, tra quelli che hanno riscosso maggiore attenzione c’è stato il filmato di auguri di pronta guarigione realizzato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel quale con sarcasmo ha affermato che l’imprenditore si stesse curando da “prostatite ai polmoni“.

Di seguito alcuni meme e video sul caso:

(Facciabuco)

(Facciabuco)

(Facciabuco)

(Facciabuco)

Carlo Saccomando