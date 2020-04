Video: Julija Efimova, campionessa olimpica, nuota ‘sospesa’ in cucina

La protagonista di questo esercizio di allenamento ai limiti dell’impossibile è la nuotatrice russa Julija Efimova, la 28enne in carriera ha conquistato una medaglia di bronzo nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Londra 2012 e due volte medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016.

Nel filmato che ha riscosso un successo strepitoso sul web, sopratutto su Twitter dove ha raggiunto oltre 11,7 milioni di visualizzazioni, la campionessa olimpica appare in bilico su un muretto dell’angolo cucina mentre nuota sospesa nell’aria.

Nonostante l’impressionante prestazione, bisogna ricordare che la Efimova è stata sospesa per 16 mesi e spogliata delle sue medaglie ai Campionati Europei 2013 dopo un test antidoping fallito nel 2014, ed è stata anche coinvolta nello scandalo del doping russo delle Olimpiadi del 2016.

Julija Efimova (Twitter)

Il consiglio per tutti gli internauti è quella di non provare a replicare le gesta della Efimova perché se non si è dotati di potenti addominali si rischierebbe di fare un bel tonfo sul pavimento. Più che un allenamento di nuoto in aria si finirebbe per effettuare una prova di tuffi, dal finale drammatico.