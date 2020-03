Video: l’esperto spiega il corretto uso delle protezioni facciali

Il podologo Giuseppe La Guardia ha realizzato un video, con la preziosa collaborazione del dottor Gianfranco Tarsitani, per spiegare il corretto uso delle mascherine e in quali circostanze vanno indossate, in maniera tale che possano costituire una protezione e non un rischio per la propria salute.

Una tra le questioni più importanti che vengono chiarite all’interno del filmato è quella relativa alla apparente contraddizione tra le disposizioni diffuse dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e quanto sostenuto da numerosi studiosi e virologi italiani: l’Oms raccomanda solo alle persone malate o ai professionisti sanitari di indossare le mascherine facciali, mentre virologi e studiosi italiani ne hanno consigliato l’utilizzo quanto più diffuso a tutti.

Il dottor La Guardia chiarisce inoltre fornisce alcuni consigli utili per far durare le mascherine più a lungo e precisa che “il video non ha alcuna pretesa di porsi come punto di riferimento igienico-sanitario sulle norme comportamentali da rispettare durante questo periodo di emergenza, punto di riferimento che rimangono l’OMS ed il Ministero della Salute“.

Carlo Saccomando