|Video| Matteo Renzi indossa i panni dolce Candy Candy

Questa volta il protagonista della parodia musicale di Fabio Lucentini è Matteo Renzi: per l’occasione il leader di Italia Viva indossa i panni di Candy White Andrew , protagonista del celebre manga giapponese e anime intitolato “Candy Candy“, trasmesso per la prima volta nelle tv locali italiane nel 1980.

Il testo ironico dell’artista padovano è stato composto sulle note dell’indimenticabile sigla italiana che per quasi 10 anni ha accompagnato il cartoon dalla prima messa in onda (dal 1980 al 1989) e cantata dai Rocking Horse, gruppo specializzato nella realizzazione di sigle per catoni animate. Il singolo vendette oltre 500mila copie grazie alle quali, per un periodo, riuscì addirittura a raggiungere la terza posizione nella classifica dei brani più venduti nel 1980. Tra le altre sigle successo cantate dalla band si ricordano “Il grande Mazinger”, “Jeeg Robot“, “Ken Falco“, “Daltanious” e “Supercar Gattiger“.

Il chiarimento sulla sigla è importante in quanto dal 1989 in poi il gruppo Mediaset, che ha ottenuto i diritti sulla trasmissione del cartone, ha deciso di cambiare sigla utilizzando una nuova versione cantata da Cristina D’Avena, quest’ultima spesso scambiata con la versione originale cantata dai Rocking Horse.