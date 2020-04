Video: Mazzoli dedica un commovente intervento a tutti gli italiani

Durante il programma radiofonico lo ‘Zoo di 105‘, in onda su Radio 105, il famoso conduttore Marco Mazzoli ha letto un commovente lettera dedicata a tutti gli italiani, che in questo momento così delicato stanno cercando di fare il possibile per combattere l’emergenza causata dal Coronavirus.

L’intervento “Siamo italiani perché…” si pone a nome di tutti i nostri concittadini una serie di domande molto interessanti quali: “Chi siamo davvero? Siamo il popolo che si stringe intorno al tricolore o quello che brucia? Siamo vittime dei pregiudizi verso noi stessi o verso gli altri? Cosa vuol dire essere italiani? E soprattutto Perché siamo italiani?“.

Marco Mazzoli (Facebook)

Mazzoli racconta con grande positività e speranza il perché siamo italiani e siamo orgogliosi di esserlo: da chi ha cambiato il proprio lavoro, reinventandolo secondo le necessità, fino a chi ha deciso di aiutare i propri dipendenti, da chi mette a disposizione gratuitamente la frutta per chi ne ha bisogno, fino a chi da prodotti normali è riuscito a creare quelli indispensabili in questo momento.

Marco Mazzoli nonostante tempo fa abbia deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami, per una serie di considerazioni personali sul nostro Paese, attraverso questa lettera a cuore aperto è riuscito a trasmettere il suo immenso amore per l’Italia, l’Amore con la A maiuscola, un sentimento così sincero e inarrestabile che nemmeno 7.950 km di distanza (quella tra Milano e Miami) sono riusciti a cancellare.

Carlo Saccomando