Video: Napoli, caos e cori da stadio per ritirare i buoni pasto

Una tra le conseguenze peggiori causate dalla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, e non solo, è stata quella di mettere in ginocchio tutti quei cittadini e quelle famiglie che già prima dell’emergenza sanitaria versavano in condizioni economiche al limite della povertà.

In particolar modo le città del Sud hanno risentito delle conseguenze economiche del fenomeno, sopratutto per il fatto che come è noto in queste zone d’Italia il lavoro latita e molte persone sono costrette ‘a tirare a campare’ facendo piccoli lavori salutari oppure effettuando prestazioni lavorativo ‘in nero’.

Tra le città più colpite spicca la zona di Napoli e provincia, dove non è insolito assistere a pericolosi assembramenti di persone davanti a quelle strutture o enti che offrono buoni pasto ai meno abbienti. Situazioni che quasi sempre sono presidiate dalle forze dell’ordine e che spesso sfociano in manifestazioni di protesta in quanto le persone sono costrette ad attendere a lungo prima di ottenere il tanto agognato buono.

In questo filmato si vede l’arrivo di polizia, in tenuta antisommossa, e dei carabinieri dopo alcune accese proteste da parte dei cittadini in attesa. Proteste che salgono di intensità e sfociano addirittura in cori da stadio, ma la cosa che più preoccupa è che non vengano rispettate in alcun modo le distanze di sicurezza e il corretto utilizzo della mascherina, spesso abbassata dal viso per poter urlare più intensamente.

Va però sottolineato che alcuni cittadini hanno fatto presente in maniera educata agli agenti in servizio che un’attesa di due ore e mezza è un’atteggiamento alquanto irrispettoso nei confronti di quelle povere persone che sono in attesa, alcuni dei quali sono anziani o infermi, e sopratutto nei confronti delle forze dell’ordine che si ritrovano a gestire una situazione di criticità causata dall’incompetenza e disorganizzazione di chi dovrebbe avere come obiettivo principale quello di aiutare il prossimo in difficoltà.

Carlo Saccomando