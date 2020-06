|VIDEO| Non indossa la mascherina in treno, si scatena una lite furibonda

Il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, da sempre impegnato nella lotta alla criminalità e che spesso pubblica sul suo profilo social filmati e immagini con lo scopo di testimoniare alcuni dei problemi che affliggono il territorio campano, questa volta ha postato un video che racconta uno scontro avvenuto su un treno ad alta velocità.

Il litigio è nato perché un passeggero non indossava la mascherina, come da disposizione, a bordo del mezzo. Motivo per il quale un’altra passeggera ha sbraitato contro il vicino di posto esortandolo animatamente ad indossare il dispositivo di protezione individuale. L’uomo ha giustificato il fatto di non averla indossata in quanto impegnato in diverse conversazioni telefoniche.

I due si sono rivolti epiteti di ogni generi e sono quasi arrivati alle mani, fermati in tempo dal capotreno che li ha divisi evitando lo scontro. Anche se la signora ha accusato l’uomo di averla colpita al petto.

Sulla vicenda il consigliere Borrelli si è espresso in questi termini: “Ecco una classica lite che fa capire il livello di esasperazione generale nel nostro Paese e il livello estremo di litigiosità. Il signore ha sbagliato a parlare al telefono senza tenere la mascherina ma la signora è palesemente esasperata e sopra le righe oltre che offensiva.“

Carlo Saccomando