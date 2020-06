|VIDEO| Orrore nel Livornese: senzatetto uccide e arrostisce gatto in strada

In queste ore è diventando virale un video shock postato su Facebook dalla candidata leghista alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi: nel filmato si vede un senzatetto intento ad abbrustolire in strada un gatto ormai senza vita.

L’increscioso fatto è avvenuto nei dintorni della stazione ferroviaria di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. L’uomo, un 21enne immigrato africano, ha prima ucciso il gatto con l’intenzione di cibarsene, poi ha raccolto un po’ di legna a cui ha dato fuoco, ha sfilettato l’animale e infine lo ha arrostito. Dopo la diffusione del video l’uomo è stato denunciato per l’uccisione di animali.

L’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi ha commentato con profonda indignazione l’atrocità documentata dal filmato con un post sui social: “Lo shock di una signora, le sue urla disperate per cercare di fermare un immigrato che arrostisce un povero gattino davanti a tutti.

Ma come si può arrivare a tanta crudeltà? È questo il nuovo “stile di vita” che dovremmo seguire? È questo il sistema di “accoglienza” della Regione Toscana? Questa non è integrazione. P.s. È una scena quasi irreale per la sua mostruosità, si fa fatica a guardare, ma è importante che si conosca la verità.“

Norbert Ciuccariello