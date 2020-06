|VIDEO| “Pinocchio” Salvini si trasforma in somaro per colpa di De Luca

Non c’è alcun dubbio che il “Pinocchio” di Matteo Garrone si possa annoverare tra le note più liete della cinematografia italiana dello scorso anno. La pellicola vincitrice di 5 David di Donatello e candidata a 9 Nastri d’argento, premi che verranno assegnati il prossimo 6 luglio, è stata la fonte di ispirazione dell’ultima clip ironica firmata Gerardo Bosso.

Questa volta la scintilla creativa del video creator campano è stata accesa dalla querelle scaturita tra il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e Matteo Salvini, etichettato da quest’ultimo come “somaro geneticamente puro“.

La lite era avvenuta a seguito delle affermazioni del leader della Lega che aveva accusato il governatore campano di non aver preso alcun provvedimento per impedire i pericolosi assembramenti durante i festeggiamenti in strada a seguito della conquista della Coppa Italia da parte del Napoli.

De Luca rimane tra i soggetti preferiti del fondatore della pagina Facebook Amarcord produzioni, personaggio sempre pronto a tirare fuori dal cilindro la frase ad effetto perfetta per ogni tipo di situazione (sopratutto comica). Chissà se anche questa ultima parodia riuscirà ad eguagliare i sorprendenti risultati delle due precedenti che hanno realizzato in totale 8,3 milioni di visualizzazioni. Per saperlo non ci resta che attendere.

Carlo Saccomando